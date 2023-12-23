«Менять шило на мыло не хочется». Жамнов — о возможных трансферах «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов после победы над минским «Динамо» (4:2) рассказал о возможных трансферах красно-белых.

«Хотелось бы точечного усиления, но мы прекрасно понимаем возможности клуба. Все думают, что у нас большой бюджет и мы можем позволить дорогого игрока, но мы исходим из того, что нам нужно. Как в России говорят, менять шило на мыло не хочется. Если будем усиливаться, то конкретно и брать того игрока, который нам поможет. Есть игроки, по которым мы работаем. Посмотрим, как всё будет складываться», — приводит слова Жамнова ТАСС.

Напомним, последними новичками клуба стали Илья Ковальчук и Михаил Мальцев. Ковальчук приостановил карьеру в 2021 году, покинув «Авангард», в который перебрался после долгих лет выступлений за ХК СКА и клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Последний раз Ковальчук играл в КХЛ в сезоне-2020/2021 за омский «Авангард». Мальцев в нынешнем сезоне выступал за «Онтарио Рейн». В 21 сыгранной встрече Мальцев забросил четыре шайбы и отдал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 14 очков с показателем полезности «+2».