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«Торпедо» — СКА: кто выйдет вперёд в противостоянии команд в этом сезоне КХЛ?

Сегодня, 23 декабря, в Нижнем Новгороде состоится матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Торпедо» примет СКА. Начало игры — в 17:00 мск.

«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 декабря 2023, суббота. 17:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: «Торпедо» — СКА: кто выйдет вперёд в противостоянии команд в этом сезоне КХЛ?»

Проголосовать в опросе о матче также можно по ссылке.

Напомним, в нынешнем регулярном сезоне команды по разу обыграли друг друга. В первом матче команд 6 сентября в Нижнем Новгороде сильнее были подопечные Игоря Ларионова со счётом 4:3. Во второй встрече 25 ноября в Санкт-Петербурге СКА победил по буллитам со счётом 4:3, уступая по ходу матча со счётом 0:3.

«Торпедо» с 53 результативными баллами в активе находится на пятом месте в турнирной таблице Запада, СКА с 55 очками — четвёртый.