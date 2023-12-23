Валерий Белов покинул пост главного тренера новокузнецкого «Металлурга»

Тренер Валерий Белов, возглавивший «Металлург» по ходу сезона, покинул новокузнецкий хоккейный клуб по семейным обстоятельствам, сообщает пресс-служба команды.

Отмечается, что на пост главного тренера команды назначен Равиль Хайдаров, а за работу с защитниками будет отвечать Артём Седунов. Хайдаров – воспитанник уфимского хоккея. В двух предыдущих чемпионатах ВХЛ он был главным тренером «Тороса», а в сезоне-2023/2024 работал в Германии.

Напомним, 56-летний Белов в двух предыдущих сезонах являлся главным тренером тольяттинской «Лады», выступавшей в ВХЛ.

Новокузнецкий клуб в нынешнем сезоне Всероссийской хоккейной лиги провёл 39 матчей, в которых набрал 45 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице.