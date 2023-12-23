Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нефтехимик — Динамо М. Произвольная программа
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Валерий Белов покинул пост главного тренера новокузнецкого «Металлурга»

Валерий Белов покинул пост главного тренера новокузнецкого «Металлурга»
Комментарии

Тренер Валерий Белов, возглавивший «Металлург» по ходу сезона, покинул новокузнецкий хоккейный клуб по семейным обстоятельствам, сообщает пресс-служба команды.

Отмечается, что на пост главного тренера команды назначен Равиль Хайдаров, а за работу с защитниками будет отвечать Артём Седунов. Хайдаров – воспитанник уфимского хоккея. В двух предыдущих чемпионатах ВХЛ он был главным тренером «Тороса», а в сезоне-2023/2024 работал в Германии.

Напомним, 56-летний Белов в двух предыдущих сезонах являлся главным тренером тольяттинской «Лады», выступавшей в ВХЛ.

Новокузнецкий клуб в нынешнем сезоне Всероссийской хоккейной лиги провёл 39 матчей, в которых набрал 45 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице.

Материалы по теме
Фото
Игрок «Металлурга» получил порез шеи коньком в игре ВХЛ с «Барсом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android