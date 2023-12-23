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Назаров: канадец вывел из себя латыша, а забил русский. Рад, что у Овечкина такие партнёры

Назаров: канадец вывел из себя латыша, а забил русский. Рад, что у Овечкина такие партнёры
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Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал заброшенную шайбу капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (3:2 ОТ), благодаря которой он прервал свою 14-матчевую безголевую серию.

«Здорово, что чёрная полоса у Саши закончилась, важная шайба заброшена, впереди ещё много голов, не сомневаюсь в Овечкине. Порадовало и то, как канадский нападающий «Вашингтона» Том Уилсон вывел из себя и ввязался в потасовку с латвийским вратарём «Коламбуса» Элвисом Мерзликиным, а забил в итоге русский. Рад, что у Саши есть такие партнёры, которые за ним и в огонь, и в воду. В результате Мерзликин занервничал и пропустил от Овечкина в овертайме. Ну а Саше желаем всего лучше и продолжать нас радовать голами», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале Sportsnet.

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