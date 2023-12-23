Билялетдинов: Шипачёв не забивает шесть матчей? Надо игрокам вопрос задавать

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов высказался об игре нападающих своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (2:4), а также ответил на вопрос о состоянии вратаря команды Амира Мифтахова, вышедшего на лёд по ходу встречи.

«Свечников наработал на повышение или ему проще играть с работягами? Проще или не проще – он играет в этом звене, забивает, что ещё придумывать. Он играет в большинстве, в равных составах. Достаточно времени играет.

Малое игровое время Дыняка? Из сборной он. И в составе звенья такие. Дали возможность отдохнуть ему. Сегодня его использовали: не в таком большом объёме, но тем не менее использовали.

Вадим Шипачёв не забивает шесть матчей? Надо вопрос игрокам задавать. Наверное, какие-то причины есть. Не получается, не везёт, что-то ещё. Я хочу, чтобы он забивал.

В каком состоянии Амир Мифтахов? В принципе, он сейчас уже, наверное, готов полноценно. У нас был вопрос по сегодняшнему матчу: ставить его или не ставить. Но дали возможность Тимуру сыграть, но в процессе игры поменяли вратаря.

У Барбера одна смена в третьем периоде? Это связано с тем, что мы дали возможность поиграть Дыняку», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.