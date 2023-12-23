В «Сибири» высказались о возможном уходе Николая Прохоркина

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Сергей Кривокрасов высказался об отсутствии нападающего Николая Прохоркина в составе на матч с «Ак Барсом» (4:2).

«Ходят слухи, что Прохоркин может сменить команду? Я не хочу комментировать. На данный момент ещё не понятно, что и как. Вся концентрация на то, что происходит в раздевалке.

Отсутствие Прохоркина сегодня? Решили, что сегодня мы выходим в таком составе. Это было моё решение.

Стоит ли ждать трансфер до конца дедлайна? Я не хотел бы комментировать: пока никаких сделок не происходит. Прохоркин находится в команде. Он с нами, тренируется с нами», — передаёт слова Кривокрасова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

Напомним, в текущем сезоне Прохоркин принял участие в 39 матчах за «Сибирь», в которых набрал 24 (8+16) очка при показателе полезности «-1».