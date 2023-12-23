Лебрюн: Линдхольм может покинуть «Калгари» до дедлайна НХЛ. «Бостон» — главный претендент

Североамериканский инсайдер Пьер Лебрюн в своей колонке на The Athletic выразил мнение, что уход 29-летнего шведского нападающего Элиаса Линдхольма из «Калгари Флэймз» может стать одной из наиболее громких сделок перед дедлайном НХЛ.

«Большую часть сезона, что касается будущего Элиаса Линдхольма в «Калгари», всё было довольно тихо, но это ненадолго, поскольку всё идёт к дедлайну в НХЛ, намеченному на 8 марта.

Насколько я понимаю ситуацию, между Линдхольмом и «Калгари» в вопросе его будущего действительно некоторое время не было никаких разговоров. Однако при прочих равных сейчас есть основания полагать, что его уход очень вероятен.

«Бостон» проявляет определённый интерес, и с точки зрения состава они почти идеально подходят друг другу. Завершивший карьеру Патрис Бержерон незаменим, но если вы собираетесь подумать об игроке со схожими универсальными качествами, то Линдхольм, несомненно, подходит по всем параметрам. Потенциальные препятствия для «Брюинз» носят двоякий характер: стоимость приобретения и наличие подходящих активов для реализации сделки.

Я полагаю, что «Бостон» мог бы пожертвовать ради Элиаса своим драфт-пиком в первом раунде драфта 2025 года и попытаться включить в сделку своих молодых талантов.

Ещё одним местом продолжения карьеры Линдхольма может стать и «Колорадо», который ищет возможность заполнить свою линию нападения игроком под топ-6. Но, опять же, слишком рано рассуждать об этом. Всё будет упираться в то, что захочет «Калгари» в обмен на Элиаса», — рассуждает Лебрюн в своей колонке.

В текущем сезоне Линдхольм принял участие в 33 встречах за «Калгари», в которых набрал 23 (8+15) очка при показателе полезности «+1». Этот сезон является последним по его шестилетнему контракту с клубом, заключённым в 2018 году, на общую сумму в $ 29,1 млн ($ 4,85 млн за сезон).