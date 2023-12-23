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СКА прервал 15-матчевую серию с набранными очками

СКА прервал 15-матчевую серию с набранными очками
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Санкт-петербургский СКА после поражения на выезде от нижегородского «Торпедо» (1:3) прервал свою 15-матчевую серию с набранными очками, которая началась ещё 9 ноября в домашней игре с челябинским «Трактором» (4:3 ОТ).

За этот отрезок из 15 матчей СКА лишь раз уступил за пределами основного времени – это произошло в выездной игре с екатеринбургским «Автомобилистом» (2:3 Б), а во всех остальных случаях были одержаны победы, две из которых по буллитам, и ещё две — в овертайме.

Напомним, после этой домашней победы нижегородцы сравнялись по набранным очкам со СКА – команды делят четвёртое место на Западе. В активе обеих команд по 55 очков. Однако по дополнительным показателям подопечные Игоря Ларионова всё же обходят команду Романа Ротенберга.

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