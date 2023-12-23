А. Юдин — о матче «Торпедо» — СКА: впечатление, что арбитры пытались помочь хозяевам

Экс-защитник сборной России, тренер Александр Юдин в очередной раз подверг критике арбитров, которые работают на матчах КХЛ, разобрав прошедший матч регулярного чемпионата между нижегородским «Торпедо» и санкт-петербургским СКА (3:1).

«У меня не укладывается в голове, как может одна команда перебросать другую, больше времени проводить в атаке и в то же время получать больше штрафных минут. Это я говорю о сегодняшнем матче между «Торпедо» и СКА. При счёте 1:0 в пользу СКА у гостей было три подряд удаления за четыре с небольшим минуты, а последнее и вовсе с сиреной. Сложилось впечатление, что арбитры пытались помочь хозяевам, чтобы те забили. В итоге при игре «5х3» нижегородцы сравняли счёт. Как получается, что одна команда имеет за игру четыре большинства (в том числе и «5х3»), а вторая ни разу не играет в большинстве. В этом сезоне судьи работают очень слабо, постоянно ошибаются, такое впечатление, что существуют какие-то двойные стандарты. Никакой ответственности нет, глава департамента судейства ошибок не признаёт, считает, что всё хорошо. А это далеко не так. Я даже не представляю, сколько судейских скандалов нас ждёт в плей-офф» — сказал Юдин «Чемпионату».