Конец сумасшедшей серии СКА и скандал в Нижнекамске. Итоги дня КХЛ

ЦСКА продолжает терпеть поражение за поражением, а «Ак Барсу» не покорился камбэк в Новосибирске.

23 декабря регулярный чемпионат КХЛ продолжился пятью матчами. Подводим итоги игр.

На девятой минуте первого периода Никита Ефремов с передачи Динара Хамидуллина открыл счёт в матче. На 17-й минуте периода Павел Гоголев с передачи Ивана Климовича удвоил преимущество хозяев.На девятой минуте второго периода Илья Морозов с передачи Тейлора Бека сделал счёт 3:0.

На шестой минуте третьего отрезка Евгений Свечников с передач Дмитрия Кателевского и Артёма Лукоянова размочил счёт в игре. На 12-й минуте периода Вячеслав Войнов сократил отставание «Ак Барса» до минимума. Через три минуты Энди Андреофф вновь довёл преимущество «Сибири» до двух шайб, не позволив гостям зацепиться за возможность сделать камбэк.

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Счёт в матче был открыт уже на 42-й секунде нападающим «Сочи» Джереми Бракко. Через несколько минут «Барыс» ответил на это точным броском в исполнении экс-форварда «Нефтехимика» Энтони Камара. Во втором периоде команды обменялись заброшенными шайбами – за астанинцев отличился Давид Скленичка, а у гостей забросил Кирилл Рассказов. В заключительном игровом отрезке команды оставили зрителей без заброшенных шайб, а в овертайме сильнее оказались хозяева – за 35 секунд до сирены отличился Аркадий Шестаков.

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В основное время команды лишь по разу смогли поразить ворота друг друга, обе шайбы пришлись на второй период, — счёт открыл защитник «Локомотива» Рушан Рафиков, а армейцы ответили на это точным броском Михаила Григоренко. В овертайме победу железнодорожникам принёс экс-нападающий армейцев Максим Шалунов, отличившийся с передачи Максима Берёзкина. ЦСКА потерпел третье поражение подряд.

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Счёт в матче был открыт нападающим армейцев Василием Глотовым на старте второго периода. Однако в третьем периоде нижегородцы не только смогли сравнять счёт усилиями Николая Коваленко, но и выйти вперёд благодаря точному броску Андрея Белевича. Уже на последней минуте встречи Белевич оформил дубль, установив окончательный счёт матча – 3:1.

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Санкт-петербургский СКА после поражения «Торпедо» прервал свою 15-матчевую серию с набранными очками, которая началась ещё 9 ноября в домашней игре с челябинским «Трактором» (4:3 ОТ). За этот отрезок из 15 матчей СКА лишь раз уступил за пределами основного времени – это произошло в выездной игре с екатеринбургским «Автомобилистом» (2:3 Б), а во всех остальных случаях были одержаны победы, две из которых по буллитам, и ещё две — в овертайме.

Уже в середине первого периода хоккеисты «Нефтехимика» вели с преимуществом в две шайбы, отличиться удалось нападающим Никите Сетдикову и Андрею Белозёрову. Одну шайбу гости отыграли также в первом игровом отрезке благодаря точному броску Дмитрия Рашевского, а во втором периоде Павел Кудрявцев восстановил равновесие в счёте – 2:2, а нападающий бело-голубых Никита Гусев записал на свой счёт результативную передачу, благодаря чему продлил результативную серию до 11 игр. На последней минуте овертайма победу «Динамо» принёс гол нападающего Даниила Пыленкова.

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После завершения встречи главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев выступил с публичной критикой судейского решения по отмене гола Белозёрова.

«Но незасчитанный гол… Не знаю. Наверное, сейчас такие голы засчитываются. Ну, этот не засчитали. Будем ждать, когда следующий такой момент будет. Может, засчитают. Ну и плюс, конечно, в конце, когда забивали нам гол… Тоже там был спорный момент. Повнимательнее надо смотреть», — сказал Леонтьев.

Если бы судьи засчитали тут взятие ворот, то хозяева повели бы 3:2 в начале третьего периода, но гол Белозёрова был отменён.

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