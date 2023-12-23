Хайруллин: игроки «Торпедо», кажется, порой любят красиво падать

27-летний российский нападающий СКА Марат Хайруллин высказался о поражении санкт-петербургского клуба в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с нижегородским «Торпедо» (1:3).

«Хорошо играли, вели игру, а потом заработали ненужные удаления, в результате которых «Торпедо» забило гол. Много сил потратили при игре в меньшинстве, и в третьем периоде уже не хватило свежести на финальный натиск. Игроки соперника, мне кажется, порой любят красиво падать. В некоторых моментах не было ничего такого – нужно играть до конца. Хоккей мужской вид спорта. Моментов было много – нужно было забивать. Но и вратарь «Торпедо» сегодня сыграл надёжно, во многих моментах выручил. Любая победная серия когда-то заканчивается, значит, сейчас начнём новую. Почему во всех трёх играх с нами «Торпедо» набирает очки? Они растут, добавляют. Можно сказать, что мы играем с равным соперником. Но самое важное то, что будет весной. Мне в первой половине чемпионата не хватало немного фарта, а сейчас играю так же, как и играл, но удача пришла и начал набирать свои очки», — приводит слова Хайруллина пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, в текущем сезоне Хайруллин принял участие в 29 матчах за СКА в регулярном чемпионате КХЛ, в которых отметился 20 (9+11) результативными действиями, заработав показатель полезности «+6».