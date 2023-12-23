США обыграли Канаду в товарищеском матче с 11 голами в преддверии старта МЧМ-2024

В преддверии старта молодёжного чемпионата мира по хоккею – 2024, который примет Гётеборг (Швеция), состоялся товарищеский матч, в котором сошлись одни из главных претендентов предстоящего турнира – сборные США и Канады. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:5 в овертайме.

В составе американцев дублем отметился Райан Леонард, ещё по шайбе на счету Куинна Фини, Сэма Ринзеля, Оливера Мура и Лэйна Хатсона, чей гол в овертайме принёс американцам победу в матче. У Канады дубль на счету одного из фаворитов драфта НХЛ МакКлина Селебрини, также отличились Конор Гики, Мэттью Савой и Оуэн Аллард.

Напомним, МЧМ-2024 пройдёт в Швеции с 26 декабря 2023 года по 5 января 2024 года. Сборные США и Канады на групповом этапе не встретятся. Соперниками американцев по группе В будут сборные Чехии, Словакии, Швейцарии и Норвегии. Канада же встретится со Швецией, Финляндией, Германией и Латвией.