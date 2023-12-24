«Он пару раз спас мою задницу». Трочек — о сейвах Шестёркина в матче с «Баффало»

Нападающий «Рейнджерс» Винсент Трочек поблагодарил вратаря Игоря Шестёркина за спасения при игре в меньшинстве в матче с «Баффало» (4:3 ОТ). Россиянин отметился серией эффектных сейвов в основное время, а в овертайме трижды спас свои ворота после бросков хоккеистов «Сэйбрз» в упор.

«Я думаю, мы уверенно играем в меньшинстве. Каждый раз, когда вы справляетесь с большинством соперника, вы отбираете у него импульс, я думаю, это очень важно и многое говорит о нашей игре в меньшинстве.

Шестёркин пару раз спас мою задницу в овертайме. Он был великолепен сегодня», – цитирует Трочека The Hockey News.

Напомним, в ночь с 23 на 24 декабря мск на льду нью-йоркского «Мэдисон Сквер Гарден» прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором встретились «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Баффало Сэйбрз». Победа со счётом 4:3 в овертайме досталась хозяевам площадки.