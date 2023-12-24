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«Просто играй, тебе не нужно извиняться». Токкет рассказал о разговоре с Кузьменко

«Просто играй, тебе не нужно извиняться». Токкет рассказал о разговоре с Кузьменко
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Главный тренер «Ванкувера» Рик Токкет рассказал о разговоре с нападающим Андреем Кузьменко о его ошибках. Россиянин оформил дубль в ворота «Сан-Хосе» (7:4). До сегодняшнего матча нападающий неделю провёл в запасе «Ванкувера» и на лёд не выходил, пропустив два матча «Кэнакс».

«Слушайте, люди совершают ошибки. Я сказал ему, что хочу вернуть его в состав. Он отличный парень. После игры он подошёл ко мне и извинился за несколько вещей. Я ему ответил: «Просто играй, тебе не нужно извиняться», – приводит слова Токкета Vancouver Is Awesome.

В текущем сезоне на счету Кузьменко 30 матчей, в которых россиянин забросил восемь шайб и отдал 11 результативных передач с показателем полезности «0». После сегодняшней победы «Ванкувер» возглавил общую таблицу НХЛ.

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