Гол Ковальчука в дебютной игре за «Спартак» помог его команде обыграть «Куньлунь»

В Москве на стадионе «Лужники» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Спартак» принимал «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 5:2, ставшей для них пятой кряду.
Уже к середине встречи «Спартак» вёл в счёте 4:0 благодаря заброшенным шайбам Михала Чайковски, Николая Голдобина, Андрея Локтионова и Егора Филина. Во второй половине матча гостям удалось отыграть две шайбы усилиями Джека Родевальда и Цзяна Фу. Однако на большее игроки «Куньлуня» сподобиться не смогли, при этом пропустив в концовке встречи в пустые ворота от 40-летнего нападающего красно-белых Ильи Ковальчука, проводящего дебютный матч после возвращения.
Отметим, что в этой встрече форвард красно-белых Николай Голдобин установил новый клубный рекорд «Спартака» в КХЛ по результативности за один сезон, набрав 57-е (28+29) очко.
- 24 декабря 2023
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