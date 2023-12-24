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Гол Ковальчука в дебютной игре за «Спартак» помог его команде обыграть «Куньлунь»

Гол Ковальчука в дебютной игре за «Спартак» помог его команде обыграть «Куньлунь»
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В Москве на стадионе «Лужники» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Спартак» принимал «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 5:2, ставшей для них пятой кряду.

Уже к середине встречи «Спартак» вёл в счёте 4:0 благодаря заброшенным шайбам Михала Чайковски, Николая Голдобина, Андрея Локтионова и Егора Филина. Во второй половине матча гостям удалось отыграть две шайбы усилиями Джека Родевальда и Цзяна Фу. Однако на большее игроки «Куньлуня» сподобиться не смогли, при этом пропустив в концовке встречи в пустые ворота от 40-летнего нападающего красно-белых Ильи Ковальчука, проводящего дебютный матч после возвращения.

Отметим, что в этой встрече форвард красно-белых Николай Голдобин установил новый клубный рекорд «Спартака» в КХЛ по результативности за один сезон, набрав 57-е (28+29) очко.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 декабря 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
5 : 2
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Чайковски (Голдобин) – 05:48 (5x5)     2:0 Голдобин (Мальцев, Порядин) – 11:46 (5x5)     3:0 Локтионов (Бурмистров, Принс) – 19:43 (5x4)     4:0 Филин (Принс, Савиков) – 32:21 (5x5)     4:1 Родевальд (Челиос) – 37:12 (4x5)     4:2 Фу (Фу, Кэмпбелл) – 46:14 (5x5)     5:2 Ковальчук (Локтионов) – 58:15 (en)    
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