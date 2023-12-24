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Видео гола Ильи Ковальчука в дебютной игре за «Спартак» в ворота «Куньлуня»

40-летний российский нападающий Илья Ковальчук после возвращения провёл свой дебютный матч за «Спартак», который пришёлся на игру с «Куньлунь Ред Стар» в регулярном чемпионате КХЛ.

В этой игре опытному форварду удалось отметиться заброшенной шайбой в пустые ворота в концовке встречи. Результативную передачу на свой счёт записал Андрей Локтионов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, Ковальчук является воспитанником «Спартака». В этой игре он вышел во втором звене с Максимом Цыплаковым и Андреем Локтионовым.

Илья Ковальчук приостановил карьеру в 2021 году, покинув «Авангард», в который перебрался после долгих лет выступлений за ХК СКА и клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Ковальчук является воспитанником московской команды. Последний раз он играл в КХЛ в сезоне-2020/2021 за омский «Авангард».