Андрей Локтионов отметился юбилейной 100-й заброшенной шайбой за карьеру в КХЛ

33-летний российский нападающий московского «Спартака» Андрей Локтионов благодаря голу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (5:2) достиг знаменательной отметки в 100 заброшенных шайб.

Этот гол для него стал 10-м за 44 игры в нынешнем регулярном чемпионате. Всего на его счету 37 (10+27) очков при показателе полезности «+14». За карьеру в КХЛ Андрей провёл 526 матчей, совершив 261 (100+161) результативное действие.

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Ранее Локтионов выступал в КХЛ за такие клубы, как ярославский «Локомотив», магнитогорский «Металлург» и московский ЦСКА. В составе красно-белых он выступает с сезона-2021/2022. Его контракт с клубом рассчитан до апреля 2025 года.