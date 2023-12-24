«Забил, два года не играл, вернулся». Жамнов оценил игру Ковальчука в дебютном матче

Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов высказался о том, что 40-летний форвард красно-белых Илья Ковальчук признан лучшим игроком матча регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (5:2), которая стала для него дебютной после возвращения.

«Согласен ли с тем, что Ковальчука признали лучшим игроком матча? Забил, два года не играл, вернулся. Думаю, если бы я через два года вышел, я бы не забил! Всё заслуженно, молодец. Мы все за него рады», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, Илья Ковальчук приостановил карьеру в 2021 году, покинув «Авангард», в который перебрался после долгих лет выступлений за ХК СКА и клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Ковальчук является воспитанником московской команды. Последний раз он играл в КХЛ в сезоне-2020/2021 за омский «Авангард».