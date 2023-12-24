Сергей Широков набрал 500-е очко в КХЛ, оформив дубль в игре с «Ладой»

37-летний российский нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Сергей Широков оформил дубль в выездной игре регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой» (3:1, идёт 3-й период), благодаря чему покорил важную статистическую отметку в 500 (220+280) набранных очков в КХЛ.

Свою первую шайбу в матче Широков забросил уже в первом периоде, реализовав численное преимущество. Ему ассистировали Стефан Да Коста и Брукс Мэйсек.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На старте третьего он отметился дублем, вновь отличившись в большинстве при игре «5х3». Результативные передачи на счету всё того же Да Косты и Ника Эберта.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Примечательно, что до перерыва на игры сборных на счету Широкова было лишь три заброшенных шайбы, а уже после паузы он забил уже четыре гола. Его результативная серия насчитывает четыре матча (4+1). Всего за карьеру в КХЛ он проводит свой 778-й матч.