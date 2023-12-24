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Заварухин: у «Автомобилиста» единый кулачок был на льду сегодня, большой кулачок

Заварухин: у «Автомобилиста» единый кулачок был на льду сегодня, большой кулачок
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвёл итоги гостевой встречи регулярного чемпионата КХЛ с тольяттинской «Ладой» (5:1).

«Мы контролировали шайбу, двигались. Главное — забили в большинстве, это придаёт уверенности игре в равных составах. Контролировали игру до 2:0, дали соперникам шанс. Такой единый кулачок был на льду сегодня, большой кулачок. Мы настраивали ребят на борьбу, здорово, что выигрывали эту борьбу в стыках», — приводит слова Заварухина пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, что благодаря этой победе «Автомобилист» обошёл «Ак Барс» и занял шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 51 очко в 44 встречах. «Лада» (53) осталась на четвёртой позиции.

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