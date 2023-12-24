«Приятно было надеть ромб на грудь опять». Ковальчук — о дебютной игре за «Спартак»

40-летний российский нападающий Илья Ковальчук поделился впечатлениями от дебютной игры за «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (5:2), в которой ему удалось отметиться заброшенной шайбой в пустые ворота.

«Эмоции после первой игры? Ну супер-супер, соскучился, сказал вот ребятам огромное спасибо за поддержку, тренерскому штабу, очень тепло приняли. Приятно было опять надеть ромб на грудь, так что спасибо огромное болельщикам, которые встретили очень тепло, дальше больше.

Как успевал и в оборону и снабжать Цыплакова? Ну, как его успевать снабжать, он очень быстрый (смеётся). Будем набирать обороты, чтобы как-то приближаться к его скорости, а с Локтионовым мы вместе играли уже давно и в «Нью-Джерси», и в сборной, поэтому ничего нового, он очень опытный и хороший центральный нападающий, который здорово видит площадку. Играть одно удовольствие, теперь дело за мной – набрать игровые кондиции и вперёд», — сказал Ковальчук в интервью, опубликованном пресс-службой «Спартака» в телеграм-канале.