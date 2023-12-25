Главный тренер «Миннесоты» отреагировал на результативность Капризова после сухой серии

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Джон Хайнс оценил игру российского нападающего команды Кирилла Капризова в последних матчах Национальной хоккейной лиги.

«За то время, что я здесь, не вижу разницы в игре Капризова. Я бы сказал, что сейчас он просто получает награду за неё. Пару раз после моего прихода у меня спрашивали насчёт Кирилла. Он не забивал, но играл как надо. А теперь и результативность есть.

Когда ты такой элитный игрок, как он, и играешь правильно, действуешь в таком стиле, как он, вопрос не в «если», а в «когда». «Когда» появятся очки, когда вырастет результативность. И теперь всё это есть», — приводит слова Хайнса пресс-служба НХЛ.

Напомним, гол Капризова помог «Миннесоте» одержать волевую победу над «Бостоном» в ночь с 23 на 24 декабря.