Рыбар — о Ковальчуке: невероятный человек. Надеюсь, он поможет «Спартаку»

Голкипер московского «Спартака» Патрик Рыбар поделился впечатлениями от победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (5:2), а также высказался о возвращении в стан красно-белых 40-летнего нападающего Ильи Ковальчука.

«Мы провели хороший первый период, в котором забросили три шайбы. Да, допустили несколько ошибок, но тем не менее выиграли.

Как оценю игру Ковальчука? Он не выступал два с половиной года, но сыграл действительно хорошо. Илья всё ещё в форме. Надеюсь, он поможет нам. Пока что я с ним не разговаривал. Ковальчук – невероятный человек. У него очень много опыта», — цитирует Рыбара «РБ Спорт».

В этом матче Ковальчук отметился заброшенной шайбой, а сам Рыбар провёл игру в запасе.