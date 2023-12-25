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Рыбар — о Ковальчуке: невероятный человек. Надеюсь, он поможет «Спартаку»

Рыбар — о Ковальчуке: невероятный человек. Надеюсь, он поможет «Спартаку»
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Голкипер московского «Спартака» Патрик Рыбар поделился впечатлениями от победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (5:2), а также высказался о возвращении в стан красно-белых 40-летнего нападающего Ильи Ковальчука.

«Мы провели хороший первый период, в котором забросили три шайбы. Да, допустили несколько ошибок, но тем не менее выиграли.

Как оценю игру Ковальчука? Он не выступал два с половиной года, но сыграл действительно хорошо. Илья всё ещё в форме. Надеюсь, он поможет нам. Пока что я с ним не разговаривал. Ковальчук – невероятный человек. У него очень много опыта», — цитирует Рыбара «РБ Спорт».

В этом матче Ковальчук отметился заброшенной шайбой, а сам Рыбар провёл игру в запасе.

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