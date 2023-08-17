Ушли и не простились. Кто из российских звёзд хоккея достоин прощального матча?

Если всё пойдёт по плану, то в следующем году яркая церемония должна состояться в Магнитогорске. А может, ещё и в Екатеринбурге?

На прошлой неделе в Казани состоялось одно из самых ярких событий лета в российском хоккее. Самый титулованный игрок в истории Континентальной хоккейной лиги, единственный в мире пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов провёл свой прощальный матч, простившись с игровой карьерой в окружении двух десятков звёзд российского хоккея. Для участия в проводах 42-летнего мастера в столицу Татарстана прилетели Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Павел Дацюк, Сергей Мозякин, Василий Кошечкин и многие другие настоящие символы последних десятилетий российского хоккея.

Годом ранее в родном Красноярске такую же встречу организовал двукратный чемпион мира в составе сборной России Александр Сёмин. Прощальные матчи постепенно начинают входить в норму и становятся красивой традицией в российском спорте. Но завершивших карьеру только за последнее время звёзд первой величины, заслуживающих подобной чести, в нашем виде спорта намного больше. И многие из них лично присутствовали в Казани и Красноярске и видели, как красиво это должно быть. Кто же в первую очередь достоин проведения и организации прощального матча?

н. Сергей Мозякин (42 года), завершил карьеру в июле 2021 года

Собственно, сам Зарипов на своей пресс-конференции выступил своего рода в роли спойлера, анонсировав проведение в следующем году прощального матча в Магнитогорске в честь Сергея Мозякина.

«Прощальный матч в Магнитогорске? Уверен, что такой матч будет. На следующий год. Но будет он в честь Сергея Мозякина. Планировали уже в этом году, но в силу некоторых обстоятельств перенесли на следующий год», — рассказал Зарипов.

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42-летний Мозякин является лучшим бомбардиром в истории КХЛ. На его счету 756 (351+405) очков в регулярных чемпионатах и 172 (68+104) очка в плей-офф. Нападающему принадлежат и многие другие рекорды, в частности, он лидер по числу заброшенных шайб, результативных передач и очков в чемпионатах России.

В 2014 и 2016 годах Мозякин завоёвывал Кубок Гагарина в составе «Металлурга». В качестве игрока сборной России нападающий становился чемпионом мира в 2008-м и 2009-м, победителем хоккейного турнира в рамках Олимпиады-2018 в Пхёнчхане. После завершения карьеры Сергей вошёл в управленческий штаб магнитогорского клуба, заняв пост директора по развитию.

н. Павел Дацюк (45 лет), провёл последний матч в марте 2021 года, завершил карьеру в июне 2022 года

Свой последний официальный матч волшебник мирового хоккея провёл два года назад в плей-офф КХЛ сезона-2020/2021. На протяжении всего следующего года Дацюка то и дело мучили с вопросом о продолжении или завершении карьеры, но прославленный форвард, словно на льду, уходил от каверзной темы. Так продолжалось как раз до прощального матча Сёмина, на котором Павел Валерьевич всё-таки признал очевидный факт – его хоккейная карьера подошла к концу.

Павел Дацюк Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Теперь олимпийского чемпиона и двукратного обладателя Кубка Стэнли неизменно спрашивают об организации его прощального матча. И в ходе проводов из хоккея Зарипова воспитанник екатеринбургского хоккея намекнул, что такая встреча в будущем действительно должна состояться.

«А кто сказал, что Дацюк этого делать не будет? Он может. Где пройдёт матч? В Екатеринбурге. Всему своё время», — сказал занимающий пост менеджера по развитию игроков в «Автомобилисте» Дацюк в интервью «Матч ТВ».

в. Александр Ерёменко (43 года), завершил карьеру в марте 2022 года

Легендарный голкипер московского «Динамо» объявил о завершении блистательной карьеры сразу после окончания серии второго раунда розыгрыша Кубка Гагарина – 2022 с ЦСКА. На послематчевой пресс-конференции титулованный вратарь объявил, что прощается с хоккеем, и в дальнейшем уже не передумал. 43-летнему Ерёменко принадлежит огромное количество достижений в истории столичного клуба.

Самым значимым из которых является рекорд по количеству сезонов (17), проведённых за московское «Динамо». Первое место в этой номинации Александр делит с Валерием Васильевым и Александром Мальцевым. Превзойти это достижение по силам только нынешнему капитану бело-голубых Андрею Миронову (10), но для этого 29-летнему защитнику ещё на протяжении восьми лет нужно будет выступать за родную команду.

Шестикратный чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка Гагарина, двукратный чемпион мира является одним из наиболее титулованных игроков в истории КХЛ. Но о проведении прощального матча Александр в публичном поле ни разу даже не заикался. Ерёменко никогда не любил повышенного внимания к себе со стороны СМИ, и природная скромность вряд ли позволит легендарному вратарю самому напомнить родному клубу об организации подобной встречи.

Но почему бы руководству столичной команды самому не проявить инициативу и не подарить своему воспитаннику достойные проводы из хоккея? Пока же Ерёменко продолжает работать на благо динамовского хоккея, являясь руководителем клубной системы подготовки вратарей.

в. Василий Кошечкин (40 лет), завершил карьеру в марте 2023 года

Для 40-летнего голкипера минувший сезон КХЛ стал последним в его карьере. Сезон-2022/2023 Кошечкин проводил уже в статусе запасного голкипера магнитогорского «Металлурга», подменяя канадского стража ворот Эдди Паскуале. После поражения в серии с «Авангардом» олимпийский чемпион 2018 года объявил, что его карьера на этом завершена.

Василий Кошечкин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Посмотрим [по поводу прощальной игры], сейчас начался сезон, тяжело провести во время него. Наверное, сделаем это следующим летом, когда ребята все освободятся. Сейчас наслаждаюсь жизнью без хоккея, есть чем позаниматься. В первую очередь уделить время семье, родителям. Поэтому сейчас хочу пожить семейной жизнью», – сказал Кошечкин в интервью ТАСС.

з. Илья Никулин (41 год), завершил карьеру в июле 2020 года

Совсем тихо и незаметно ушёл из хоккея Илья Никулин. Трёхкратный чемпион мира в составе сборной России повесил коньки на гвоздь в 2019 году, после чего стремительно выпилился из информационного поля. Даже официальное заявление о завершении хоккеистом карьеры в итоге сделал его агент Юрий Матвеев. «Илья закончил карьеру. Он уделил достаточно времени хоккею, а сейчас занимается бизнесом», – сказал Матвеев.

Четырёхкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка Гагарина оставил по-настоящему яркий след в российском хоккее, но, по всей видимости, настолько устал от этого вида спорта, что сейчас никоим образом не хочет себя с ним ассоциировать. Видимо, именно по этой причине Ильи даже не оказалось среди участников прощального матча Зарипова, хотя сам Данис включил Никулина в символическую сборную партнёров за всё время карьеры.

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н. Илья Ковальчук (40 лет), провёл последний матч в апреле 2021 года, о завершении карьеры не объявлял

Наиболее интересная ситуация происходит с 40-летним Ильёй Ковальчуком. На данный момент свой последний официальный матч в карьере занимающий пятое место в списке лучших российских снайперов в НХЛ нападающий провёл ещё в апреле 2021 года. Тогда «Авангард» под руководством Боба Хартли сломил сопротивление ЦСКА в шестом матче финала плей-офф КХЛ, впервые в истории омского клуба сумев завоевать заветный Кубок Гагарина.

Контракт с «ястребами» на тот момент 38-летний форвард продлевать не стал. С тех пор прошло два года, в течение которых Ковальчук так и не сделал официального объявления о завершении карьеры. В различных интервью нападающий продолжает избегать этой темы, с завидным хладнокровием умудряясь не произносить ровным счётом ничего конкретного. Примерно так, уже фактически завершив карьеру, вёл себя и Дацюк. Но у Ильи перед Павлом есть временной люфт. Ему-то исполнилось «всего» 40, и время для возвращения на лёд ещё остаётся.

Илья Ковальчук Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

При этом очевидно, что последней действительно реальной возможностью на возобновлению хоккеистом карьеры является постановка подписи под контрактом со «Спартаком», который этой весной возглавил Алексей Жамнов. Не секрет, что Ковальчука и Жамнова давно связывают приятельские отношения. Неслучайно, что именно Илья был назначен генеральным менеджером сборной России на Олимпийских играх – 2022, когда национальную команду тренировал как раз Жамнов.

Вот только сам Ковальчук продолжает упорно держать завесу тайны, не делая никаких официальных заявлений как о желании вернуться на лёд в качестве игрока, так и о намерении организовать прощальный матч. «Желаю «Спартаку» удачи в этом сезоне. А о своём возвращении загадывать не буду – посмотрим. Зачем мы сейчас об этом будем рассуждать? Давайте поговорим о настоящем», — заявляет Ковальчук.