«Ак Барс» опубликовал заявление о ситуации с Жафяровым и Евсеевым, желающими покинуть клуб

Пресс-служба казанского «Ак Барса» выступила с официальным заявлением о ситуации с нападающим Дамиром Жафяровым и защитником Никитой Евсеевым, подавшими иски в КХЛ с требованием разорвать их контракты по причине «спортивной дискриминации».

«В понедельник, 25 декабря 2023 года, в СМИ появилась информация о заявлении представителя нападающего «Ак Барса» Дамира Жафярова в адрес КХЛ с требованием расторгнуть действующий односторонний контракт с клубом.

«Ак Барс» не располагает официальной информацией об этом требовании – обращений в клуб не поступало ни со стороны лиги, ни со стороны игрока.

Поскольку речь идёт о юридическом процессе и обвинениях клуба в нарушении норм регламента, хоккейный клуб «Ак Барс» не считал возможным публично комментировать неподтверждённые публикации в СМИ и в целом сопровождать разбирательство, пока оно не завершено.

Однако позднее представитель игрока Шуми Бабаев выступил с публичными заявлениями, обвинив главного тренера «Ак Барса» Зинэтулу Билялетдинова в «убийстве» хоккеистов Дамира Жафярова и Никиты Евсеева, представителем которых является господин Бабаев.

Решение вывести обсуждение контрактных обязательств работников клуба перед работодателем в публичную сферу вынуждает ответить следующее.

Хоккейный клуб «Ак Барс» не приветствует публичное обсуждение подобных ситуаций, которые в любом случае разрешаются не на страницах СМИ, а в личных встречах со всеми сторонами.

Хоккейный клуб «Ак Барс» категорически осуждает попытку разделить ответственность между руководством и тренерским штабом клуба. Главный тренер «Ак Барса» – один из главных людей в нашей организации, определяющий игру команды, её состав и направление развития. Мы всецело доверяем Зинэтуле Билялетдинову в этих вопросах, опираясь на его многолетний опыт, в том числе в развитии хоккеистов.

Дамир Жафяров и Никита Евсеев имеют действующие контракты с «Ак Барсом». Клуб не предпринимает никаких противозаконных действий в отношении своих сотрудников.

Никита Евсеев, в соответствии с двусторонним контрактом, командирован в альметьевский клуб «Нефтяник» не только для набора игровой формы, но и для помощи его родной команде в борьбе за Кубок Петрова – главный титул ВХЛ.

Дамир Жафяров, продолжая восстановление от травмы, ссылается на пункт о запрете на обмен, который был включён в контракт по требованию его представителей. Сторона игрока готова отказаться от этого пункта лишь в одном случае, который при этом не устраивает «Ак Барс». Несмотря на это, хоккейный клуб предпринимает большие усилия со своей стороны для поиска новой команды для хоккеиста на комфортных для всех условиях. В то же время Жафяров находится на равных условиях со всеми игроками «Ак Барса» и может работой доказать своё право выходить в основном составе.

Мы призываем всех участников процесса вернуться к предметному диалогу без привлечения третьих и четвёртых сторон. Хоккейный клуб «Ак Барс» не будет более давать публичных комментариев на этот счёт», — гласит заявление казанского клуба, опубликованное на официальном сайте.