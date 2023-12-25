Дошло до скандала. Два игрока «Ак Барса» написали на Билялетдинова заявление в КХЛ!

Чем ближе дедлайн в КХЛ (27 декабря), тем жарче становится в информационном пространстве. Сегодня стало известно, что игроки «Ак Барса» Дамир Жафяров и Никита Евсеев обратились в КХЛ с требованием разорвать их контракты. Всему виной, судя по отправленным в лигу заявлениям хоккеистов, дискриминация со стороны главного тренера команды Зинэтулы Билялетдинова.

«Действительно, мы подали заявление в лигу на действия главного тренера «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова. Регламентом лиги такой ход предусмотрен, мы можем обращаться и расторгнуть контракты. К клубу и генеральному менеджеру Марату Валиуллину никаких претензий у нас нет, все обязательства, включая финансовые, выполняются в полном объёме. Отмечу, что это заявления, поданные Никитой и Дамиром, за их подписями», — заявил мне агент хоккеистов Шуми Бабаев.

Жафяров изначально не вписался в тактические схемы Билялетдинова и не подошёл под его стиль игры. Хорошо, такое случается, но зачем мучить человека и постоянно держать хоккеиста в запасе? Давно пора договориться об обмене, нужно уметь идти навстречу людям. При этом Бабаев специально акцентировал внимание на том, что к клубу и руководству никаких претензий нет. Речь именно про главного тренера. Агент хоккеистов перепробовал все способы, искал варианты для сделок, но воз и ныне там. Разумеется, ни Шуми, ни ребят подобное положение дел не может устраивать. Поэтому и полыхнуло. Разве Жафяров заслужил к себе подобное отношение? Однозначно нет.

Дамир Жафяров Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

«Дело в том, что в этом клубе все решения касаемо хоккея принимает единственный человек, поэтому никакого движения нет. Он решил, что лучше замордовать пацанов, чем дать им развиваться. Кстати, выносить всё это в прессу – не моя инициатива. Мы планировали решить вопрос тихо и в спокойном ключе, но в итоге всё появилось в СМИ», — пояснил мне же представитель хоккеистов.

Второй пацан – это защитник Никита Евсеев. Молодого парня заводил в основу казанцев ещё Олег Знарок (это, согласитесь, показатель), однако при Билялетдинове Никита перестал проходить в состав «Ак Барса». Решением тренера Евсеев командирован в Альметьевск, где выходит на лёд в третьей паре «Нефтяника».

Отметим, что если лига примет решение в пользу стороны хоккеистов, то оба игрока выйдут на рынок неограниченно свободных агентов, после чего смогут подписать контракты с любым из клубов КХЛ.

«Дедлайн по переходам назначен на 27 декабря, до полуночи. Если заседание дисциплинарного комитета состоится позже, чем дедлайн, то инстанция вправе принять решение по конкретным игрокам и продлить срок их дозаявки в том случае, если им, например, определят статус НСА. То бишь будет определён срок, в течение которого надо подписать контракты с новой командой. Может ли случиться обмен? Конечно, мы надеемся на лучшее, никогда не хочется участвовать в арбитражах и судебных инстанциях, мы всегда поддерживаем мирный путь», — сказал мне Бабаев.

Теперь пришло время вмешаться лиге и выступить с официальным заявлением по теме. КХЛ обязательно нужно обозначить свою позицию по столь острому вопросу. Повторяется ли в «Ак Барсе» история, схожая с Толчинским, Грицюком и Ткачёвым, которая ранее была у Шуми Бабаева в «Авангарде»? Скорее нет, чем да. В Казани Жафярова и Евсеева «маринуют», а в Омске Толчинского, Грицюка и Ткачёва всеми силами пытались удержать в клубе в качестве лидеров. Просто по ценнику за Ткачёва удалось договориться (сейчас Владимир самый высокооплачиваемый хоккеист КХЛ), а Толчинский и Грицюк в итоге отправились в СКА. Одно ясно точно: за своих клиентов Шуми Бабаев, как и положено агенту, всегда стоит горой.