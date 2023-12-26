Дыбленко — о новом поражении ЦСКА: по игре всё было отлично, намёков на проблемы нет

Защитник ЦСКА Ярослав Дыбленко подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевом» (3:4 ОТ). Это поражение стало четвёртым кряду для команды Сергея Фёдорова.

«По игре всё было отлично, команда бьётся. Все были друг за друга, намёков на проблемы нет. Мы выравниваем это положение. Нужно оставить хорошее на следующие игры. Матч со СКА у нас ещё важнее.

Могут ли быть обмены со стороны руководства? Я не руководство, я рядовой хоккеист. Мы выполняем свою работу, в раздевалке об этом не ведутся разговоры. Мы не читаем какие-то новости, сплетни не собираем. Да, можно пошутить, посмеяться и не более. Мы работаем, никаких нервов нет», — приводятся слова Дыбленко на официальном сайте московского клуба.