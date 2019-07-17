КХЛ хочет стать лучше, но не уважает свои контракты. Что-то здесь не так

КХЛ всё-таки ещё безумно далеко до НХЛ. Можно сколько угодно копировать изменения в правилах, переходить на канадские площадки и восхищаться тренировочным лагерем СКА, но сама суть неизменна уже много лет. Нет, речь сейчас пойдёт не про открытие зарплат хоккеистов, отмену лимита на легионеров или жёсткий потолок. Два пункта из трёх в России нереальны при существующем положении дел, да и на равные зарплатные возможности клубов ещё нужно посмотреть. Но КХЛ не обязательно подрывать свои основы, чтобы стать лучше. Достаточно начать с малого – относиться с уважением к своим контрактам.

Ярослав Дыбленко вернулся в СКА. Контракт рассчитан на три сезона

Вот Ярослав Дыбленко переходит в СКА. Циничное и никак не скрываемое возвращение хоккеиста из скрытой аренды. Питерцам просто понадобилось закрыть пробоины в защите после ухода Гаврикова и Херсли и на фоне вечно травмированного Токранова, и Дыбленко был выдернут обратно. Здесь самое ужасное даже не то, что в одной лиге у нас играет команда и несколько её фарм-клубов. Всем очевидно, что СКА регулярно рассовывает свою огромную «скамейку» по нескольким командам (ХК «Сочи», «Спартак», «Витязь») и возвращает по мере необходимости. Это, конечно, не делает никакой чести лиге (представьте, если бы в НХЛ в одном дивизионе вместе играли, например, «Вашингтон» и «Херши»), но даже не это главное в нынешней ситуации. Печальнее всего то, как в КХЛ поступают со своими контрактами. К сожалению, у нас это не важные документы, имеющие мощную юридическую силу, а простые бумажки. Судите сами на примере Дыбленко.

Прошлым летом защитник вернулся из-за океана и подписал четырёхлетнее соглашение со СКА. Но уже спустя месяц Дыбленко был обменян в «Спартак» на мифическую «денежную компенсацию». Отыграв год за красно-белых, Ярослав, у которого, вообще-то, действовало ещё три года контракта с московским клубом, взял и расторг соглашение по обоюдному согласию с клубом. А через неделю подписал «новый» контракт со СКА на те самые три сезона.



В этой истории прекрасно всё. И издевательские формулировки «обмен на денежную компенсацию», и «расторгли контракт по обоюдному согласию». И тот факт, что в СКА просто держат всех за дураков, вертя контракты так, как им захочется. Питерцы, наверное, могли бы просто махнуть Дыбленко обратно «на денежную компенсацию», но тут, похоже, действительно был подписан новый договор с изменившимся для Ярослава финансовыми условиями.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

В КХЛ от игрока могут избавиться в любой момент. Контракты — фикция

И дело тут не только в СКА и «Спартаке». Понятно, что у этих клубов весьма доверительные отношения, и они могли бы вовсе обходиться без юридических формальностей, но ладно бы такими вещами грешили только в Санкт-Петербурге и Москве. Увы, порочная практика повсеместна. Контракты в КХЛ – фикция, эти бумаги никак не защищают игрока. Если хоккеист не подошёл клубу, то соглашение просто будет расторгнуто, либо ставшего ненужным игрока просто обменяют куда-нибудь на денежную компенсацию. А оставшаяся часть контракта просто испарится, как будто бы её и не было никогда. Примеров – миллион. Практически каждый сезон находятся легионеры, разочаровавшие свои клубы, и с ними просто прекращают сотрудничество, хотя контракт мог быть подписан и на год, и на два. Только в прошлом сезоне почти со всеми своими иностранцами так поступили в «Сибири», в московском «Динамо» попрощались с Дастином Бойдом, в «Амуре» — с Томашем Филиппи, в Минске – с Бо Беннеттом. Вспоминать можно бесконечно. Российские хоккеисты реже попадают под «расторжение по обоюдному согласию», но и тут примеров хватает. Причём пострадать могут не только скандалисты Жердев и Анисин.

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А сколько у нас в каждом сезоне происходит липовых обменов игроков на деньги, и не сосчитать. КХЛ уже давно подписала договор о взаимном уважении контрактов с НХЛ, но когда в нашей лиге научатся серьёзно относиться к своим документам? Ведь сейчас значимость контракта в КХЛ обесценена донельзя, договор почти не имеет никакой юридической силы. Менеджеры клубов это знают и не несут никакой ответственности за свои решения. Если хоккеист разочарует своей игрой, или у него внезапно вылезут проблемы со здоровьем, или просто неправильно будет рассчитан срок контракта – ничего страшного. Всегда есть вариант расторгнуть договор за кулисами по обоюдному согласию (иногда принудительно для хоккеиста), и никто в лиге не заинтересуется правомерностью такого действия. КХЛ не волнует, что некоторые контракты в лиге не отрабатываются до конца, молчит и профсоюз игроков. Полное ощущение, что всем наплевать, но ведь так не должно быть в серьёзной профессиональной лиге, где контракт – важнейший официальный документ, определяющий лицо организации, а его соблюдение является обязательным.

Фото: Андрей Голованов, photo.khl.ru

Уважение к своим документам – вот чего действительно не хватает в КХЛ

Вот вы можете себе представить такую ситуацию, что в прошлом сезоне «Лос-Анджелес» расторгает контракт по обоюдному согласию с Ильей Ковальчуком? Российский форвард, получающий немаленькую зарплату, не сошёлся характерами с главным тренером Уилли Дежарденом и отправляется, что называется, «на мороз». Уверен, в КХЛ бы сделали всё, чтобы избавиться от дорогостоящего иностранца, которого тренер видит только в четвёртом звене, но в НХЛ такое немыслимо. «Кингз» будут выполнять условия трёхлетнего договора с Ковальчуком, если не найдут возможность обменять Илью. Да и то придётся спрашивать разрешения самого хоккеиста. Это и называется уважение лигой своих официальных документов, и в НХЛ такая ситуация в порядке вещей.



Там контракт не может быть расторгнут просто потому, что руководители клубов передумали платить деньги игроку. Для хоккеиста, который не устраивает тренера или руководство, обязательно ищут вариант обмена (разумеется, никакой денежной компенсации, только другой игрок либо драфт-пик), да ещё иногда и оставляют часть зарплаты игрока в своей платёжке. Потому что за свои решения в НХЛ несут ответственность, не говоря уж о том, что договор там составляется крайне скрупулёзно и в нём прописаны тысячи мелочей, регламентирующих все возможные действия клуба и игрока после его заключения. Если же обмен найти не получается, то клуб может выкупить контракт хоккеиста и выплачивать ему зарплату вплоть до окончания положенного срока. В «Далласе», например, рады бы были избавиться от года контракта Ничушкина, превратившегося в балласт, но придётся платить.

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Контракт в НХЛ – это броня для игрока, и она не утрачивает свою силу даже в случае получения хоккеистом тяжёлой травмы. Клуб тогда может вывести игрока из-под потолка, но он обязан выплатить ему все положенные деньги. И даже в случае завершения игроком карьеры контракт не аннулируется полностью. Хоккеист, конечно, уже не получает положенную за сезон зарплату, зато на клуб, давший игроку длинный контракт, не уложившийся в его карьеру, накладывается штраф. Это к разговору об ответственности за нормативные документы.

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Другими словами, контракт в НХЛ как энергия в природе. Закон её сохранения гласит, что она никуда не исчезает и также не может вдруг утратить свою силу договор хоккеиста с клубом НХЛ. В КХЛ же, такое ощущение, есть некая чёрная дыра, питающаяся контрактами, расторгнутыми по обоюдному согласию и обменами на денежную компенсацию.

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Уважение к своим официальным документам – вот что нужно в первую очередь перенимать у НХЛ. Это касается, кстати, и регламента, но это тема для отдельного материала. Пока было бы здорово разобраться с соблюдением контрактов, ведь порой сделки в КХЛ не вызывают ничего, кроме смеха. Нашей лиге нужно в срочном порядке отказаться от обменов на деньги, которые становятся главным инструментом скрытой аренды, и законодательно запретить расторжение контрактов по инициативе одной из сторон. Любой договор должен быть выполнен до конца, вне зависимости от обстоятельств, а альтернативным вариантом на случай неудачных соглашений должны быть исключительно инструменты цивилизованной лиги, такие как обмен или выкуп. Клубы должны нести ответственность за каждый контракт, тем более что в нашей лиге не принято заключать соглашения на длительный срок.



Жёсткая позиция КХЛ относительно контрактов заставит генеральных менеджеров тщательнее подходить к выбору потенциальных новичков, и нашу лигу не будут наводнять сомнительные легионеры, которые в любой момент смогут нарушить условия контракта из-за культурного шока или иным причинам. А также реже будет предоставляться шанс российским возрастным хоккеистам, которые уже давно едут с ярмарки, но не хотят упускать возможность подзаработать на излёте карьеры.

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Переход Дыбленко в СКА – это лишь самый свежий пример, но на самом деле лига уже давно дискредитирует себя несерьёзным отношением к собственным контрактам. КХЛ не хочет уважать сама себя, так что пока странно требовать этого от болельщиков, которых не обманешь, и уж тем более говорить о погоне за уровнем НХЛ. Чтобы стать лучше, нашей лиге не нужно ждать сто лет. Достаточно просто принять ряд простых, но действенных решений, которые покажут, что КХЛ не шарашкина контора, а солидная организация, уважающая свои собственные законы.