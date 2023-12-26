«Нефтехимик» пополнил 23-летний нападающий из ВХЛ

«Нефтехимик» и клуб ВХЛ «Ростов» произвели обмен, в результате которого в стан нижнекамцев перешёл нападающий Егор Корбит. Об этом сообщает пресс-служба «Нефтехимика». Ростовчане взамен получили денежную компенсацию.

В текущем сезоне ВХЛ 23-летний Корбит в 37 матчах забросил 15 шайб и отдал четыре результативные передачи, набрав в общей сложности 19 очков. Всего в 122 матчах во Всероссийской хоккейной лиге уроженец Пензы отметился 52 (30+22) баллами за результативность.

«Нефтехимик» с 39 очками в 43 встречах располагается на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. В следующем матче подопечные Олега Леонтьева сыграют в Хабаровске с «Амуром» завтра, 27 декабря. Игра начнётся в 12:00 мск.