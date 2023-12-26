Что будет с Прохоркиным и куда обменяют Тертышного? Главные интриги дедлайна КХЛ

27 декабря – последний день, когда клубы КХЛ, согласно регламенту, смогут совершать обмены и укомплектовывать свои составы новичками. Сегодня рассказываем о наиболее ожидаемых сделках, которые могут произойти в грядущий дедлайн. Тем более что закрытие трансферного окна всегда вызывает повышенный интерес.

Как разрешится история с Жафяровым и Евсеевым?

Одна из наиболее громких тем, тянущаяся уже давно. Всё дело в том, что «Ак Барс» и Дамир Жафяров никак не договорятся о взаимовыгодном обмене, в результате чего накануне дело дошло до скандала. Теперь к Жафярову присоединился ещё один хоккеист «барсов» – защитник Никита Евсеев. Он, как и Дамир, обратился в КХЛ с просьбой признать его неограниченно свободным агентом в связи с дискриминацией со стороны главного тренера казанцев Зинэтулы Билялетдинова. Как всё разрешится и договорятся ли стороны полюбовно? Здесь возможно сразу несколько сюжетов.

Что будет с Прохоркиным и обменяет ли «Сибирь» Сушко?

Стоит ждать новостей из Новосибирска. Сильно вероятен обмен центрального нападающего «Сибири» Николая Прохоркина, у которого, как поговаривают, есть недопонимание с руководством клуба и тренерским штабом. Исполняющий обязанности главного тренера сибиряков Сергей Кривокрасов не слишком охотно говорит на эту тему, но очевидно, что далеко не всё гладко. Проходил слух, что Николая могут обменять в родной Челябинск, однако потом эта информация была опровергнута.

Кроме того, покинуть «Сибирь» может и белорусский нападающий Максим Сушко, которого активно сватают на родину — в минское «Динамо». Будет интересно посмотреть на этого игрока под руководством Дмитрия Квартальнова.

МАКСИМ СУШКО Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru

Отпустит ли «Трактор» Тертышного?

Давно пора сменить обстановку и нападающему Никите Тертышному. В «Тракторе», в отличие от ситуации в «Ак Барсе», до скандала пока не дошло, но говорят о возможном обмене давно, поэтому нужно его провести и закрыть затянувшуюся тему. Когда стороны долго не могут ударить по рукам – это всегда плохо, ведь ситуация начинает накаляться. В Тертышном, как и в Жафярове, заинтересована «Сибирь», однако конкретно этот обмен с участием Прохоркина почти наверняка не состоится, а за Дамиром новосибирцы в конце очереди за более богатыми и успешными клубами. В общем, генеральному менеджеру челябинцев Алексею Волкову и генеральном директору Ивану Савину нужно серьёзно подумать и принять правильное решение.

Паскуале из «Барыса» так никто и не заберёт?

Астанинцы, которые практически наверняка не попадут в плей-офф, готовы расстаться со своим вратарём, а топ-клубам вариант с Эдди Паскуале однозначно не помешает в плей-офф. Например, ЦСКА отправил в список отказов Александра Шарыченкова, Иван Федотов не до конца пришёл в себя после пропущенного года, а Дмитрий Гамзин слишком молод. Странно и то, с каким подбором вратарей в плей-офф идёт «Авангард», но в Омске руководство обещает привезти полевого игрока-иностранца. Паскуале доступен для обмена, однако многих наверняка отпугивает его высокая зарплата.

ЭДДИ ПАСКУАЛЕ Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Кошелев и Гераськин так и не станут частью обменов?

Оба хоккеиста должны были стать частью трёхстороннего обмена, по результатам которого Семён Кошелев переезжал в «Ак Барс», Дамир Жафяров — в «Авангард», а Игорь Гераськин воссоединялся с Андреем Разиным в «Металлурге». Однако договориться между собой сторонам до сих пор не удалось, так как одних не устраивало одно, других – другое. Плюс главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец заявил, что Гераськин ему нужен, поэтому Игорь на 90% остаётся в Омске. С Кошелевым возможных вариаций больше, но и по нему серьёзных предложений больше не поступало.