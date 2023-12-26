«Меня поразила поездка на Дальний Восток». Гальченюк — об адаптации к КХЛ

Американский нападающий СКА Алекс Гальченюк высказался о своей адаптации к Континентальной хоккейной лиге.

«Некоторые площадки больше, чем в НХЛ. К ним надо ещё чуть адаптироваться, а так ко всему привык уже. Города ещё, конечно, отличаются от американских. Меня поразила наша поездка на Дальний Восток. Вот это для меня было что-то новое (улыбается). Огромная страна, много часовых поясов. Прилетели туда и жили по питерскому времени. В России много шикарных городов с отличными болельщиками, получаю удовольствие, когда на трибунах аншлаг», — сказал Гальченюк в интервью Legalbet.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Гальченюк сыграл 42 встречи, в которых забросил 12 шайб и отдал 18 результативных передач, набрав в общей сложности 30 очков.

Напомним, в следующем матче регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 СКА сыграет в гостях с ЦСКА завтра, 27 декабря.