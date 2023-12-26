«Приходит бабушка и видит ваш позор, не стыдно?» Ткачёв — о мотивации от Билялетдинова

Нападающий «Трактора» Владимир Ткачёв высказался о мотивации от главного тренера «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова.

«В определённый период сезона-2017/2018 у нас сложилась неудачная полоса, проигрывали много матчей. В один из дней в раздевалку заходит Зинэтула Хайдярович и говорит: «Вам не стыдно?! Вы выходите на лёд, а на вас смотрит бабушка с трибун. У неё, скорее всего, невысокая пенсия, а она тратит деньги, чтобы сходить на стадион. Приходит и видит что: тот позор, который вы на льду показываете?! Вот вам не стыдно перед ней так играть, скажите мне?!» Он очень сильный мотиватор. В самый тяжёлый момент он умеет находить правильные слова», — сказал Ткачёв в интервью «ТИ-Спорт».

Напомним, в сезоне-2017/2018 «Ак Барс» выиграл свой третий Кубок Гагарина с Владимиром Ткачёвым в составе.

В нынешнем сезоне казанский клуб сыграл 43 встречи, в которых одержал 24 победы. С 50 результативными баллами в активе подопечные Зинэтулы Билялетдинова располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Ак Барс» сыграет дома с магнитогорским «Металлургом» 28 декабря.