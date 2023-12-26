Пайгин рассказал, спрашивали ли его совета тренеры «Сибири» перед игрой с «Авангардом»

Защитник «Сибири» Зият Пайгин подвёл итоги матча с приципиальным соперником омским «Авангардом» (2:3 ОТ), за который ранее выступал игрок обороны.

«Принципиальный матч для меня? Все матчи принципиальные в нашей лиге. Всё команды здорово играют и каждая может забрать очки, надо готовиться ко всем и работать.

Спрашивал ли тренерский штаб совета перед игрой? Да нет, тренерский штаба без нас знает, как надо играть. Как оценю свои дебютные игры за «Сибирь»? Всегда есть, куда стремиться, куда расти. Надо добавлять от игры к игре.

Отсутствие Ткачёва? Даже не знали. Не обращали внимание. Только по ходу игру заметили.

Менее зрелищный хоккей с середины второго периода? Уже аккуратно играли. Но в большем случае я думаю, что это удаления. Если меньше удаляться, инициатива всегда будет у тебя», — сказал Пайгин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Василевич.