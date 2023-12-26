Михаил Кравец объявил о переходе нападающего Николая Прохоркина в «Авангард»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец рассказал, как планирует использовать нападающего Николая Прохоркина, обменянного сегодня из «Сибири».

«Как планируем использовать Прохоркина? Ещё мы подумаем, потому что Коля только пришёл. Это приобретение даст нам опыт, мастерство, большое количество сыгранных игр в КХЛ. Игрок, который умеет забить, отдать, выкладывается в плей-офф. Я видел, как Коля играл за Омск. Думаю, в раздевалке будет от него польза. И он очень хочет побороться за Кубок, помочь команде выиграть его», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

Напомним, в текущем регулярном сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги Прохоркин принял участие в 39 матчах за «Сибирь», в которых забросил восемь шайб и отдал 16 результативных передач, набрав 24 очка при показателе полезности «-1».