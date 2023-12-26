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«Решение было правильным». Кривокрасов оценил переход Прохоркина в «Авангард»

«Решение было правильным». Кривокрасов оценил переход Прохоркина в «Авангард»
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Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Сергей Кривокрасов заявил, что считает верным решение руководства новосибирского клуба обменять нападающего Николая Прохоркина в «Авангард».

«Прохоркин уже в раздевалке «Авангарда»? Я, в принципе, не могу такие вещи комментировать. Решение руководства такое было. Я считаю, что оно было правильным, потому что игрок, может быть, принял решение для себя не в нашу пользу. Я бы не стал вдаваться в подробности. Это просто решение руководства», — передаёт слова Кривокрасова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

Напомним, в текущем регулярном сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги Прохоркин принял участие в 39 матчах за «Сибирь», в которых забросил восемь шайб и отдал 16 результативных передач, набрав 24 очка при показателе полезности «-1».

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