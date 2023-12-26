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«Авангард» официально объявил о переходе нападающего Николая Прохоркина

«Авангард» официально объявил о переходе нападающего Николая Прохоркина
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«Авангард» официально объявил о переходе нападающего Николая Прохоркина. Как сообщает пресс-служба омского клуба, «Сибирь» получила за форварда денежную компенсацию. Контракт с Прохоркиным рассчитан до конца текущего сезона.

Сообщается, что Прохоркин будет выступать под номером 9. Игрок присоединился к омской команде в Новосибирске после матча с «Сибирью» (3:2 ОТ) и отправится на выездные матчи в Астану и Тольятти.

Напомним, в текущем регулярном сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги Прохоркин принял участие в 39 матчах за «Сибирь», в которых забросил восемь шайб и отдал 16 результативных передач, набрав 24 очка при показателе полезности «-1».

Всего в КХЛ 30-летний форвард набрал 307 (143+164) очков в 545 матчах.

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