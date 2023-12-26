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«Здравствуй, Омск! Я вернулся». Прохоркин поделился эмоциями от перехода в «Авангард»

«Здравствуй, Омск! Я вернулся». Прохоркин поделился эмоциями от перехода в «Авангард»
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Нападающий Николай Прохоркин поделился первыми эмоциями после обмена из «Сибири» в «Авангард». 30-летний форвард ранее уже выступал за омский клуб в сезоне-2021/2022.

«Здравствуй, Омск! Я вернулся», — обратился Прохоркин к болельщикам «Авангарда» в коротком видеоролике пресс-службы клуба.

Права на видео принадлежат ХК «Авангард». Посмотреть видео можно на официальном телеграм-канале клуба.

Напомним, в текущем регулярном сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги Прохоркин принял участие в 39 матчах за «Сибирь», в которых забросил восемь шайб и отдал 16 результативных передач, набрав 24 очка при показателе полезности «-1».

Всего в КХЛ 30-летний форвард набрал 307 (143+164) очков в 545 матчах.

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