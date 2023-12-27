Разин: проигрываем «Ладе» и не настраиваемся на «Барыс». Есть проблема, но она решаемая

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал крупное поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой» (1:5).

«Мы недооценили соперника? Да сейчас можно все что угодно говорить. Я ребятам так и сказал. Да, их не надо настраивать на «Авангард» и «Ак Барс», но мы проигрываем «Ладе» и не настраиваемся на «Барыс». К сожалению, есть вот такая проблема, но она, в принципе, решаемая.

Все равно 68 игр, весь сезон, играть от ножа очень тяжело. Тем более последняя игра в Омске была очень напряженная, отобрала много эмоций, плюс перелет — думаю, это сказалось», – приводятся слова Разина на официальном сайте КХЛ.

Также главный тренер «Металлурга» в резкой форме прокомментировал слухи о возможном появлении нападающего Дамира Жафярова в магнитогорском клубе. Согласно слухам в СМИ, форвард якобы не хочет переходить в «Металлург» из-за наличия в клубе фигуры Разина.