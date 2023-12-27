Зубов: слышал, что Немировски хотел подписать каких-то игроков, но ему не дали

Главный тренер пермского «Молота» Павел Зубов высказался об отставке Дэвида Немровски с поста главного тренера «Сибири».

«Как я понял, Дэвида Немировски приглашали под весёлый хоккей, но веселья что-то было мало. Что-то не заладилось, и решили поменять тренера. Посмотрим, что будет дальше. Как я слышал, Немировски хотел подписать каких-то игроков, но ему не дали. Возможно, в этом тоже проблема», — приводит слова Зубова «РБ Спорт».

Напомним, сейчас исполняющим обязанности главного тренера команды является Сергей Кривокрасов. Под его руководством «Сибирь» провела четыре матча, в которых одержала две победы. В следующей встрече «Сибирь» сыграет дома с «Трактором» завтра, 28 декабря. С 48 очками в активе новосибирский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.