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Нападающий «Амура» Хохлачёв забросил шайбу впервые с 9 ноября

Нападающий «Амура» Хохлачёв забросил шайбу впервые с 9 ноября
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В эти минуты в Хабаровске проходит очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Амур» принимает нижнекамский «Нефтехимик». Идёт третий период, счёт 3:1 в пользу хозяев.

На 12-й минуте третьего периода Александр Хохлачёв с передач Кирилла Капустина и Евгения Грачёва забросил третью шайбу хабаровского клуба в игре.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Для 30-летнего Александра Хохлачёва этот гол стал первым с 9 ноября 2023 года, когда он отличился в домашнем матче с «Автомобилистом» (5:1).

В следующем матче «Амур» сыграет 3 января 2024 года в Череповце с местной «Северсталью». «Нефтехимик» 29 декабря во Владивостоке встретится с местным «Адмиралом».

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