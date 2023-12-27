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Генменеджер «Авангарда» Курьянов прокомментировал подписание контракта с Юрчо

Генменеджер «Авангарда» Курьянов прокомментировал подписание контракта с Юрчо
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Генеральный менеджер ХК «Авангард» Антон Курьянов высказался о подписании контракта с Томашем Юрчо.

«Мы укрепляем состав опытным игроком, рассчитывая на усиление второго звена, а также второй бригады большинства. Юрчо — габаритный, мастеровитый форвард с достаточным опытом игры в Северной Америке, он провёл более 230 игр в НХЛ и 266 — в АХЛ. У него огромная мотивация вернуться в КХЛ и показать здесь свой лучший хоккей. Это качественный игрок, умеющий работать на команду, решить эпизод, такие хоккеисты нужны „Авангарду“ перед плей-офф», — цитирует Курьянова пресс-служба омичей.

Томаш Юрчо является бронзовым призёром Олимпийских игр в Пекине. Со сборной Словакии Юрчо в матче за третье место обыграл сборную Швеции (4:0). Словацкий хоккеист был выбран на драфте НХЛ в 2011 году во втором раунде под общим 35-м номером командой «Детройт Ред Уингз». В КХЛ форвард выступал за «Барыс» и «Куньлунь Ред Стар».

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