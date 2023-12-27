«Просто так лидера не отдают». Крикунов — о переходе Прохоркина из «Сибири» в «Авангард»

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов высказался относительно перехода нападающего Николая Прохоркина из «Сибири» в «Авангард».

«В чём логика этой сделки? Чёрт его знает, что там руководство придумало. Сибиряки уже уверены, что вышли в плей-офф. Странно, что они решили отдать своего лидера. Но обычно так никто не делает. Нам только стоит догадываться, что Фастовский придумал. Он опытный менеджер, старый змей.

Может быть, вместо Прохоркина подпишут двух хороших хоккеистов. Просто так лидера никто не отдаёт, тут выгода для обоих клубов», — сказал Крикунов в интервью Legalbet.

Напомним, в текущем регулярном сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги Прохоркин принял участие в 39 матчах за «Сибирь», в которых забросил восемь шайб и отдал 16 результативных передач, набрав 24 очка при показателе полезности «-1».

Ранее главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец рассказал, как планирует использовать нападающего Николая Прохоркина.