Курьянов — об обмене Гераськина: далеко не тот результат, на который он сам рассчитывал

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов оценил уход в «Металлург» нападающего Игоря Гераськина в результате обмена на денежную компенсацию.

«У нас нет никаких претензий по работе и самоотдаче к Игорю Гераськину. С самого начала сезона он показал высокий уровень подготовки, профессионально относился к делу, сразу влился в коллектив. Но так бывает в хоккее – что-то не идёт. Мы много разговаривали с Игорем, он понимает, что 15 очков за 42 матча далеко не тот результат, на который он сам рассчитывал. В этой ситуации мы посчитали необходимым пойти навстречу игроку и отпустить его туда, где он мог бы проявить себя. Наш клуб, в свою очередь, получит хорошую денежную компенсацию. Мы благодарим Игоря за работу и желаем удачи в дальнейшей карьере!» — цитирует Курьянова пресс-служба омского клуба.

На счету 25-летнего Гераськина 15 (5+10) очков в 42 встречах текущего сезона КХЛ.