Кожевников: по именам «Авангард» здорово сработал. В игре достаточно авторитетные ребята

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил усиления омского клуба в лице трёх нападающих — Дамира Жафярова, Николая Прохоркина и Томаша Юрчо.

«Жафяров и должен был перейти. С утра же написал агент, что он перейдёт. Хорошая ребота! Значит, работают люди. Здорово, хорошо работают люди.

Теперь «Авангард» — едва ли не главный претендент на кубок? Было у них одно звено — теперь они набрали ещё одно звено. Это хорошая работа. Будем смотреть. Я ж не бабка-угадка, чтоб сказать, что у них сейчас что-то фантастическое будет. По именам – да, хорошие ребята. Достаточно авторитетные – в игре. Хорошо будет посмотреть, что дальше будет. По именам здорово сработали», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.