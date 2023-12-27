Бывший главный тренер сборной России оценил переходы Жафярова и Прохоркина в «Авангард»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил переходы нападающих Дамира Жафярова и Николая Прохоркина в «Авангард».

«Это элементарно. «Авангард» усиливает свои позиции перед плей-офф — и это совершенно нормальное явление. Поэтому то, что они делают, в общем-то, правильно.

Можно назвать сделки «Авангарда» главными в дедлайн? То, что омичи делают, они делают для себя. Они не главные, не второстепенные. «Авангард» просчитывает ситуацию в надежде на то, что в плей-офф эти ребята им помогут. И, наверное, рассчитывают, в общем-то, правильно. А главные, не главные… Может быть, завтра ещё какая-нибудь трансферная кампания будет. Трансферные дела — это вещь, связанная с руководством команд. Так что определять, что главное, что не главное, я не берусь», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.