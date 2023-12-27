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Хоккеисты ЦСКА впервые с марта 2018 года не смогли забить гол в ворота СКА

Хоккеисты ЦСКА впервые с марта 2018 года не смогли забить гол в ворота СКА
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В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» состоялся матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА в армейском дерби принимал СКА. Победу в упорном матче одержали петербургские армейцы со счётом 2:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 декабря 2023, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Зинченко (Воробьёв, Никишин) – 38:23 (5x5)     0:2 Никишин (Дедунов, Земчёнок) – 58:48 (en)    

Хоккеисты ЦСКА впервые с марта 2018 года не смогли забить гол в ворота СКА. 31 марта 2018 года в полуфинале Кубка Гагарина СКА обыграл ЦСКА со счётом 2:0. Если учитывать лишь регулярные чемпионаты, то до сегодняшнего дня последним сухим матчем СКА с ЦСКА значилась встреча 6 октября 2016 года, завершившаяся со счётом 2:0 в пользу петербуржцев.

В сегодняшнем матче голкипер СКА Никита Серебряков отразил все 43 броска по воротам и позволил петербуржцам в четвёртый раз в сезоне обыграть ЦСКА.

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