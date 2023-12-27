Хоккеисты ЦСКА впервые с марта 2018 года не смогли забить гол в ворота СКА

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» состоялся матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА в армейском дерби принимал СКА. Победу в упорном матче одержали петербургские армейцы со счётом 2:0.

Хоккеисты ЦСКА впервые с марта 2018 года не смогли забить гол в ворота СКА. 31 марта 2018 года в полуфинале Кубка Гагарина СКА обыграл ЦСКА со счётом 2:0. Если учитывать лишь регулярные чемпионаты, то до сегодняшнего дня последним сухим матчем СКА с ЦСКА значилась встреча 6 октября 2016 года, завершившаяся со счётом 2:0 в пользу петербуржцев.

В сегодняшнем матче голкипер СКА Никита Серебряков отразил все 43 броска по воротам и позволил петербуржцам в четвёртый раз в сезоне обыграть ЦСКА.