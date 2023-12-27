ЦСКА переподписал контракт с защитником Ярославом Дыбленко

ЦСКА переподписал контракт с опытным защитником Ярославом Дыбленко. Как сообщает пресс-служба КХЛ, новое соглашение рассчитано до конца сезона-2025/2026.

В текущем сезоне 29-летний защитник провёл 39 матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой и отдал восемь результативных передач с показателем полезности «+10».

Всего в КХЛ на счету Дыбленко 486 матчей, в которых игрок обороны набрал 98 очков — забросил 27 шайб и отдал 71 результативную передачу с показателем полезности «+54».

В текущем Фонбет регулярном сезоне-2023/2024 ЦСКА после 44 матчей имеет в своём активе 22 победы и занимает шестое место в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. В заключительном матче 2023 года ЦСКА примет на своём льду «Северсталь» 30 декабря.