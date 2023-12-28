Овечкин обошёл троих хоккеистов по сыгранным матчам в НХЛ

В эти минуты Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче – 0:0.

В этой встрече принимает участие российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Для россиянина эта встреча стала 1379-й за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ.

По этому показателю Овечкин обошёл сразу трёх игроков — Венсана Дамфуса, Дина Прентиса и Джо Сакика (1378). Следующей ближайшей целью для Александра теперь является Тревор Линден (1382).

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Овечкин принял участие в 31-м матче, в которых забил 6 голов и сделал 14 результативных передач.