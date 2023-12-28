Кейн повторил достижение Дацюка девятилетней давности

В эти минуты в Сент-Поле проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимает «Детройт Ред Уингз».

К этому моменту идёт середина третьего периода, счёт 2:1 в пользу хозяев.

Звёздный нападающий «красных крыльев» Патрик Кейн отметился в этой встрече заброшенной шайбой. Это уже четвёртая подряд игра для 35-летнего форварда, в которой он не уходит со льда без гола. Последним игроком «Детройта», которому удавалось подобное, был россиянин Павел Дацюк (4 игры в сезоне-2014/2015).

Всего в нынешнем сезоне на счету Кейна, с учётом этого матча, 11 (6+5) очков в 10 играх за «Ред Уингз».

Отметим, что российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов записал на свой счёт в этой игре результативную передачу.