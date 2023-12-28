Капризов — 5-й игрок в истории «Миннесоты» с 20+ ассистами в каждом из первых 4+ сезонах

В Сент-Поле завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» обыграла «Детройт Ред Уингз» (6:3).
Российский нападающий хозяев Кирилл Капризов отметился в этой встрече голом и результативной передачей. Этот результативный пас стал 20-м для россиянина в нынешнем регулярном чемпионате.
Таким образом, Капризов стал пятым игроком в истории «Миннесоты», которому удалось набрать не менее 20 ассистов в каждом из своих первых четырёх и более сезонах в составе «Уайлд». До него аналогичным достижением отметились Райан Сутер (8 сезонов), Матс Цуккарелло (5 сезонов), Зак Паризе (5 сезонов) и Эрик Стаал (4 сезона).
Всего в текущем сезоне на счету Капризова 33 (13+20) очка в 33 матчах.
«Миннесота» одержала четвёртую победу подряд, набрала 36 очков и занимает 10 место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче 30 декабря «дикари» будут гостить у «Виннипег Джетс».
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