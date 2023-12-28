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Капризов — 5-й игрок в истории «Миннесоты» с 20+ ассистами в каждом из первых 4+ сезонах

Капризов — 5-й игрок в истории «Миннесоты» с 20+ ассистами в каждом из первых 4+ сезонах
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В Сент-Поле завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» обыграла «Детройт Ред Уингз» (6:3).

Российский нападающий хозяев Кирилл Капризов отметился в этой встрече голом и результативной передачей. Этот результативный пас стал 20-м для россиянина в нынешнем регулярном чемпионате.

Таким образом, Капризов стал пятым игроком в истории «Миннесоты», которому удалось набрать не менее 20 ассистов в каждом из своих первых четырёх и более сезонах в составе «Уайлд». До него аналогичным достижением отметились Райан Сутер (8 сезонов), Матс Цуккарелло (5 сезонов), Зак Паризе (5 сезонов) и Эрик Стаал (4 сезона).

Всего в текущем сезоне на счету Капризова 33 (13+20) очка в 33 матчах.

«Миннесота» одержала четвёртую победу подряд, набрала 36 очков и занимает 10 место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче 30 декабря «дикари» будут гостить у «Виннипег Джетс».

НХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2023, четверг. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
6 : 3
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Болди (Капризов, Эрикссон Эк) – 00:38     1:1 Кейн (Дебринкэт) – 06:32     2:1 Юханссон – 21:37     2:2 Дебринкэт (Гостисбер, Комфер) – 42:41 (pp)     3:2 Хартман (Юханссон, Богосян) – 44:35     4:2 Фолиньо (Миддлтон) – 45:27     5:2 Юханссон (Росси) – 46:42     5:3 Спронг (Эдвинссон, Берггрен) – 48:00     6:3 Капризов (Мермис) – 54:15    
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